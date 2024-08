F1 - Red Bull : Énorme désillusion pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

La Formule 1 reprend ses droits ce dimanche avec le Grand Prix des Pays-Bas. Une course particulière pour Max Verstappen qui n'a jamais connu d'autre issue que la victoire devant son public. Mais cette année, Red Bull craint que son pilote soit contraint de céder son trône à Zandvoort.

Après sa traditionnelle trêve estivale, la Formule 1 fera son retour ce week-end à l'occasion du Grand Prix des Pays-Bas, 15ème manche de la saison. Et pour la première fois depuis le retour de la course néerlandaise au calendrier, en 2021, Max Verstappen pourrait connaitre la défaite.

«Je ne pense pas que la grande solution viendra à Zandvoort»

C'est en tout cas la crainte ressentie par le Dr Helmut Marko. Depuis quatre courses, Red Bull est sur une mauvaise dynamique et l'arrêt lié à la trêve estivale ne devrait pas jouer en sa faveur. « La F1 était à l’arrêt, ce qui signifie qu’aucun travail ne peut être effectué sur la voiture. La possibilité de remédier aux faiblesses de la voiture était sévèrement limitée avant la course à Zandvoort. Nous devons résoudre nos problèmes et trouver où se situe le problème car nous n’avons plus l’équilibre dans la voiture si l’on compare la situation actuelle avec les trois premières courses. Il est difficile d’estimer à quelle vitesse cela se produira. Je ne pense pas que la grande solution viendra à Zandvoort. Nous réfléchissons intensément et avons diverses idées, mais je ne peux pas encore dire ce que nous allons mettre en œuvre et comment », a révélé Helmut Marko dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Malgré tout, l'Autrichien ne part pas totalement défaitiste et croit en Max Verstappen.

«Max pourrait bien réussir une bonne qualification»

« Une chose est sûre, les qualifications à Zandvoort seront cruciales car les dépassements y sont quasiment impossibles. Max pourrait bien réussir une bonne qualification car il a été bon là-bas récemment. Nous avons été les plus rapides en Autriche et aussi à Spa. En Hongrie, nous n’étions qu’à quelques centièmes de seconde, donc nous nous plaignons certes, mais le niveau reste très élevé », a ajouté Helmut Marko.