F1 : Un adversaire de Verstappen lâche une très bonne nouvelle

Lors du Grand Prix de Hongrie, McLaren a obligé Lando Norris à laisser la victoire à son coéquipier Oscar Piastri. Devenus les deux principaux concurrents de Max Verstappen sur ces dernières courses, l’Australien et le Britannique ont connu leurs premières tensions. Mais pour le jeune Piastri malgré ce fait de course, la synergie de l’écurie britannique reste parfaite.

Max Verstappen a sans doute du souci à se faire. Et pour cause, le Néerlandais n’est plus sur un piédestal cette saison, lui qui n’a plus remporté le moindre Grand Prix depuis quatre courses désormais. La concurrence s’est rapprochée du triple champion du monde, et cette dernière s’est parfaitement illustrée au cours du Grand Prix de Hongrie le 21 juillet dernier. 5ème à l’arrivée, Verstappen a assisté à une véritable domination de la part de McLaren.

Tensions chez McLaren après le GP de Hongrie ?

Pour l’écurie britannique, cette course était sûrement l’accomplissement de nombreuses années de travail, avec la 2ème place de Lando Norris, mais surtout la première victoire en carrière d’Oscar Piastri. Cependant, l’atmosphère en fin de course était plutôt tendue, alors que McLaren a exigé que Lando Norris laisse sa première place à Oscar Piastri initialement premier, mais victime d’un arrêt aux stands trop précoce. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, le pilote australien est revenu sur sa relation avec le Britannique, affirmant que cette dernière était au beau-fixe.

« Mais nous nous entendons bien »

« Avec Lando, nous sommes évidemment coéquipiers et nous nous entendons bien, nous travaillons très bien ensemble, mais bien sûr nous voulons nous battre l’un l’autre. C’est ainsi que sont les pilotes de course, tout simplement. Mais nous nous entendons bien », a ainsi confié Piastri avant de poursuivre : « Le fait d’acquérir de l’expérience ensemble, de passer par de très bons moments, mais aussi par des expériences plus difficiles, je pense que cela nous aide à construire notre groupe ».