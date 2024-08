F1 : Coup de tonnerre, Red Bull annonce sa propre chute ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2026, Red Bull devrait cesser d’utiliser des moteurs Honda et devenir auto-indépendant en termes de motorisation. Pour le directeur de l’écurie autrichienne Christian Horner, sa propre formation pourrait clairement être rattrapée par la concurrence avec ce changement historique. Ce dernier estime notamment que les écarts dans deux ans ne seront pas ceux d’aujourd’hui. Explication.

L’année 2026 devrait marquer un tournant dans l’histoire de la Formule 1. Récemment, la FIA a dévoilé de nouvelles règles au niveau des conceptions des monoplaces, avec notamment la mise en place d’un système aérodynamique sur les ailerons des voitures. Mais d’ici là, certaines écuries pourraient trancher dans le vif concernant leurs moteurs. Si Alpine a dernièrement décidé d’abandonner ses moteurs Renault, Red Bull cherche de son côté à s’affranchir des moteurs Honda, et cherche à développer sa propre motorisation.

« Si tout le monde maximise ses performances, l’écart de performance ne sera pas très important »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Christian Horner s’est notamment exprimé sur cette révolution en interne : « Je ne crois pas que l’on assistera à une répétition de 2014, car les règlements sont tellement prescriptifs en termes de paramètres et de rendement maximal du système ERS. Je pense que la combustion jouera toujours un rôle clé. Mais encore une fois, concernant le niveau d’efficience de ces moteurs… vous entrez dans des pourcentages très fins. Le carburant est probablement le plus grand facteur de différenciation des performances à l’heure actuelle. Parce que tout le reste est tellement défini de manière étroite… il est difficile de voir comment on pourrait obtenir un avantage ou un désavantage significatif. En théorie, si tout le monde maximise ses performances, l’écart de performance ne sera pas très important », a lâché ce dernier.

« Cela nous permet de prendre notre destin en main »

« Comme Dietrich Mateschitz nous l’a toujours dit, pas de risque, pas de plaisir. Si l’on compare le risque à la récompense, on s’aperçoit qu’il y a beaucoup de risques. En fin de compte, il aurait été très facile de rester avec Honda une fois qu’ils ont changé d’avis, mais cela nous permet de prendre notre destin en main et de consolider l’avenir à long terme de l’équipe », conclut le boss de Red Bull.