F1 : La grande annonce de Verstappen sur son avenir

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dominateur depuis trois saisons en Formule 1, Max Verstappen a connu un léger coup d'arrêt puisque pour la première fois depuis 2020, il n'a gagné aucune des quatre dernières courses. Le pilote néerlandais voit plusieurs adversaires lui tenir tête récemment mais cela ne semble pas freiner ses ambitions pour la suite de sa carrière.

Triple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen est bien parti pour ajouter un quatrième titre à son palmarès. Même s'il est plus challengé que les années précédentes, le Néerlandais reste le meilleur pilote du circuit et la semaine prochaine, il sera attendu au tournant au Grand Prix des Pays-Bas. Sa dernière victoire commence à remonter un peu. Il a déjà confié ne pas vouloir rester très longtemps à ce niveau de compétition mais il a encore faim.

Verstappen a encore de l'appétit

A seulement 26 ans, Max Verstappen progresse à un niveau phénoménal en termes de statistiques. Le pilote néerlandais est un peu seul au monde depuis trois ans et il enchaîne les victoires. Sa carrière est loin d'être terminée, lui qui est toujours focalisé pleinement sur la victoire. « Je veux toujours faire mieux, je vis le moment et je pense toujours à la prochaine course. Ce n’est qu’après ma carrière que je réaliserai ce que j’ai accompli en F1. Mais je suis évidemment ravi de ma carrière et j’espère ajouter des victoires et des titres à l’avenir. Ma plus grande fierté ? Mon parcours général en F1. Remporter des titres est le but final donc je suis très content de ce que j’ai réalisé jusqu’à présent » a-t-il récemment confié à la RTBF.

Un retour tonitruant ?

En pleine trêve estivale, Max Verstappen a vu l'écart se réduire entre lui et les autres pilotes de Formule 1, tant au niveau du classement que dans les sensations. Il possède toujours 78 points d'avance sur Lando Norris mais n'a plus gagné depuis 4 courses. Comme une telle série ne lui était pas tombée dessus depuis longtemps, on se dit qu'il aura très envie de lever les bras sur la ligne d'arrivée de Zandvoort la semaine prochaine, devant son public.