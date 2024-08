F1 : Hamilton arrive chez Ferrari, Leclerc jubile

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’année prochaine, Charles Leclerc va avoir un nouveau coéquipier en la personne de Lewis Hamilton, qui viendra remplacer Carlos Sainz chez Ferrari. L’arrivée du septuple champion du monde ne fait pas peur au Monégasque, au contraire, ce dernier a hâte de se mesurer à lui et estime que c’est un signal fort envoyé par la Scuderia.

Plus de 10 ans après son arrivée, Lewis Hamilton vit ses derniers mois en tant que pilote Mercedes, lui qui prendra la direction de Ferrari à partir de 2025. Un sujet sur lequel s’est exprimé Charles Leclerc, qu’il perçoit comme une très bonne nouvelle pour la Scuderia, et pour lui-même.

« Super motivé de montrer ce que je suis capable de faire contre Lewis avec la même voiture »

« Quand un septuple Champion du monde rejoint l'équipe, c'est toujours une bonne nouvelle. D'abord, parce que c'est super intéressant et super motivant pour moi. Super intéressant parce que je peux apprendre de l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps. Et ensuite, super motivant parce que je suis super motivé de montrer ce que je suis capable de faire contre Lewis avec la même voiture. Donc, pour ces deux saisons, j'attends vraiment ça avec impatience », a déclaré Charles Leclerc, dans un entretien accordé à Motorsport.com.

« Quand une équipe prend un pilote comme Lewis Hamilton, c'est évidemment un signal fort »

Au moment où Ferrari a annoncé la future arrivée de Lewis Hamilton, Charles Leclerc venait quant à lui de prolonger son contrat. « Je savais que c'était une possibilité et que c'était probable car les deux camps voulaient que ça se fasse », a ajouté le Monégasque. « Mais j'en étais content, donc clairement je savais que c'était plus probable que l'inverse. Ça me suffisait. Je n'ai pas demandé plus de détails, déjà parce que je ne suis pas habilité à tout savoir et que je ne veux pas tout savoir, mais tout le monde a toujours été très honnête avec moi. En fait, ça m'a encore plus rassuré, car quand une équipe prend un pilote comme Lewis Hamilton, c'est évidemment un signal fort. Et je pense que, de notre côté, ça pourrait être quelque chose de positif et faire venir des gens extrêmement talentueux. Donc, en tout cas, j'ai vu ça comme quelque chose de positif. »