Mercato : Un crack dit oui au PSG grâce à Luis Enrique !

Désireux de poursuivre sa carrière au FC Barcelone, Arnau Tenas a dû revoir ses plans, faute de proposition de la part de son club formateur. Le PSG en a profité l’été dernier pour attirer le prometteur gardien espagnol, vainqueur de la médaille d’or avec l’Espagne lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Un recrutement rendu possible notamment par Luis Enrique.

S’il s’imaginait passer plus de temps en Catalogne, Arnau Tenas n’a pas eu le début de carrière qu’il envisageait, le FC Barcelone n’offrant pas de contrat à son prometteur gardien. « J’aurais signé n’importe quel contrat. Je serais resté et j’aurais même été prêté ailleurs si je n’avais pas ma place en équipe première, a révélé l’Espagnol à la Cadena Ser. Je ne comprends pas pourquoi cela ne s’est pas produit. Je ne m’y attendais pas. Ils ne m’ont pas mis d’offre sur la table pour que je puisse dire oui ou non ». Le PSG en a donc profité pour l’attirer librement l’année dernière, Arnau Tenas étant notamment séduit par l’idée de pouvoir collaborer avec Luis Enrique.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu »

« Je l’apprécie beaucoup et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu. J’aime sa façon d’être, son charisme. C’est quelqu’un qui te pousse au quotidien mais avec qui tu peux aussi plaisanter. Il est sérieux quand c’est le moment de l’être. Et nous connaissons tous ses compétences au niveau tactique et technique. Il a très bien réussi à s’imposer au sein d’un club comme le PSG, qui avait besoin d’un entraîneur comme lui », estime Arnau Tenas à la Cadena Ser. Un sentiment partagé par la direction parisienne.

Prolongation en vue pour Luis Enrique

La prolongation de Luis Enrique est en effet dans les tuyaux alors que l’osmose est totale en interne comme vous l’avait révélé le10sport.com durant l’été. Le PSG souhaite conserver son entraîneur, et ce dernier envisage de poursuivre sa carrière dans la capitale. Les négociations devraient donc être rapides pour un nouveau bail.