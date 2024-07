Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Au début de ce mercato estival 2024, le PSG connaît une période inédite dans sa gestion et sa gouvernance. Selon nos sources, jamais l’état-major n’a semblé autant en harmonie dans la construction de son projet et son envie d’œuvrer dans la même direction. Une osmose inédite dans l’ère qatarie.

L’été 2022 restera un virage fondateur dans l’histoire du PSG et l’ère qatarie, démarrée en 2011. Après avoir réussi l’exploit de prolonger Kylian Mbappé, qui semblait pourtant promis au Real Madrid, Doha décide de tout changer pour installer une nouvelle équipe et un nouveau projet. Luis Campos arrive avec un objectif très clair : construire un effectif pour remporter la Ligue des Champions sous trois ans. Et pour conduire ce groupe, pendant au moins trois saisons, le PSG se tourne vers Luis Enrique. Deux ans plus tard, le trio Al-Khelaïfi – Campos – Enrique n’a jamais aussi bien fonctionné.

EXCLU @le10sport : Kvaratskhelia veut le PSG et rien d’autre, début des négociations avec Naples !https://t.co/UQKG7MmEIK — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 29, 2024

Une osmose totale

Pour ceux qui connaissent et suivent le PSG depuis 2011 et l’arrivée des Qataris aux commandes du club, il est évident qu’un changement s’opère en coulisses depuis plusieurs mois. Le club, historiquement perturbé par des guerres de clans en coulisses, découvre enfin la sérénité de pouvoir travailler d’une seule et même voix. Nos sources confirment toutes que l’harmonie est totale entre le président, Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif, Luis Campos, et l’entraîneur, Luis Enrique. Illustration avec le mercato estival, dans lequel Paris a établi un plan précis et le suit à la lettre, sans voix discordante.

Prolongations à venir ?

Si l’objectif principal reste la quête de cette fameuse Ligue des Champions et que le trio mise beaucoup sur cette saison 2024-2025 qui sera leur troisième tentative commune, la question de poursuivre dans l’avenir est déjà à l’étude. Comme cela a déjà été évoqué, Paris songe effectivement à prolonger Luis Enrique. Quant à Luis Campos, malgré les rumeurs d’un départ vers l’AS Monaco en cas d’hypothétique projet saoudien sur le Rocher, son avenir pourrait également s’étendre dans la Capitale. Le Portugais se sent très bien à Paris, où il a pu mettre en place des choses fortes comme le fait d’avoir deux joueurs à chaque poste, installer un top coach avec un fort niveau d’exigence ou encore un système salarial avec une rémunération adaptée aux performances des joueurs (une somme fixe et un salaire qui augmente en fonction du nombre de matchs disputés). Sous contrat jusqu’en juin 2025, Luis Campos n’envisage rien d’autre que Paris pour le moment.