Mercato - OM : La presse italienne annonce une offre à 20M€ !

Roberto De Zerbi désormais installé, l’Olympique de Marseille peut se déchaîner sur le mercato estival avec l’arrivée d’Ismaël Koné qui a récemment été annoncée. C’est loin d’être fini, puisque Pablo Longoria souhaiterait offrir un nouveau renfort à son nouvel entraîneur avec Mason Greenwood, ailier que Manchester United aimerait vendre cet été.

On commence à y voir plus clair pour l’OM de Roberto De Zerbi. Une première recrue est arrivée récemment avec Ismaël Koné de Watford et une seconde pourrait bientôt suivre, puisque les Marseillais auraient trouvé un accord pour Lilian Brassier du Stade Brestois. Mais le rêve de Pablo Longoria est un autre…

Greenwood, la pépite qui fait polémique

Le président de l’OM souhaiterait vraisemblablement frapper un gros coup avec Mason Greenwood, crack anglais tombé en disgrâce à cause de supposées violences conjugales datant de 2022. Il s’est brillamment relancé cette saison avec un prêt à Getafe et son club de Manchester United aimerait en profiter pour le vendre lors de ce mercato et ainsi définitivement s’en débarrasser.

La Lazio offre 20M€