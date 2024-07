De Zerbi - Mercato : C’est officiel, l’OM prépare du très lourd !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Roberto De Zerbi, l’histoire d’amour a enfin commencé et durera trois ans à moins de rebondissements positifs ou négatifs comme l’atteste son contrat. Au rayon des transferts, l’Olympique de Marseille vise haut et aurait deux joueurs confirmés dans son viseur.

Le 10 juin dernier, le mercato estival a repris ses droits en France. Dans les prochaines heures, l’Olympique de Marseille devrait annoncer la venue de Lilian Brassier, défenseur central pour lequel le club phocéen a déboursé une somme avoisinant les 10M€. Samedi soir, après avoir communiqué un accord de principe quelques jours avant pour Roberto De Zerbi, l’OM a enfin annoncé son arrivée définitive sur le banc de touche pour un contrat de trois saisons, soit jusqu’en juin 2027. Une officialisation qui a plu à Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’OM, qui a été vu avec le sourire aux lèvres lors de l’accolade entre le nouveau coach de l’Olympique de Marseille et le président Pablo Longoria.

Pas d’Ansu Fati à l’OM ?

Et maintenant, place au mercato. Roberto de Zerbi a exercé ses fonctions d’entraîneur à Brighton de 2022 à ce mois de mai 2024. Pendant la saison qui vient de toucher à sa fin, le technicien transalpin a pu compter sur Ansu Fati que le FC Barcelone avait prêté aux Seagulls . Ces derniers temps, la rumeur Ansu Fati à l’OM a enflé en raison de l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste de coach. Néanmoins, si l’on en croit les informations de Matteo Moretto, journaliste de Relevo , le comité directeur de l’OM n’aurait nullement l’intention d’inclure Fati dans ses projets estivaux pour le mercato.

Mercato : L’OM va plomber un grand retour réclamé par De Zerbi ? https://t.co/9YIi7TBX22 pic.twitter.com/LSsG2NcIfJ — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Des retrouvailles entre De Zerbi et Locatelli ?

Pour autant, cela ne veut pas signifier que l’Olympique de Marseille ne bougera pas ses pions pour d’autres dossiers chauds. Selon Foot Mercato , l’opération Manuel Locatelli pourrait rapidement passer du stade de rumeur à piste plus que concrète. Le milieu de terrain italien de la Juventus aurait à coeur de retrouver Roberto De Zerbi qu’il a connu à Sassuolo. La Juventus serait prête à le libérer pour la saison à venir par le biais d’un prêt avec option d’achat.

L’OM prêt à donner une seconde chance à Greenwood ?