Mercato - OM : La mèche est vendue pour cet attaquant de Barcelone

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, de nombreux joueurs sont annoncés dans le viseur de l’OM. C’est notamment le cas pour Manuel Locatelli, qui a collaboré avec le nouvel entraîneur marseillais à Sassuolo. Si la rumeur menant au milieu de terrain italien serait vraie, cela ne serait pas le cas pour Ansu Fati, l’attaquant du FC Barcelone.

Ce vendredi, l’OM a annoncé avoir trouvé un accord avec Watford et Ismaël Koné. Le milieu de terrain canadien va donc devenir la première recrue de l’ère Roberto De Zerbi. Après lui, Lilian Brassier a également de grandes chances de devenir Marseillais. Le journaliste Fabrizio Romano a indiqué que Marseille et Brest avaient trouvé un accord pour le transfert du défenseur central. Ce dernier arrivera au sein du club phocéen sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 11M€.

Manuel Locatelli est dans le viseur de l’OM

Après avoir bouclé les arrivées d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier, l’OM pourrait accélérer sur la piste menant à Manuel Locatelli. Foot Mercato a annoncé que Roberto De Zerbi aimerait bien faire venir son ancien protégé à Sassuolo dans le sud de la France. L’opération semble possible, car le joueur aimerait également retravailler avec l’entraîneur italien, et la Juventus Turin serait ouverte à un départ de son milieu de terrain, et ce, pour faire de la place à ses futures recrues.

Ansu Fati n’est pas suivi par l’OM