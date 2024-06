Mercato : OM, PSG… Une pépite a choisi son prochain club

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Âgé de 23 ans, Maxim De Cuyper (FC Bruges) aurait tapé dans l’œil de plusieurs équipes françaises dont le PSG et l'OM. Mais le défenseur belge ne fait pas d'un départ en France une priorité. Le joueur pourrait rester une saison supplémentaire en Belgique, à moins d'une offre XXL durant ce mercato estival.

Rivaux sur le terrain, le PSG et l'OM pourraient se retrouver sur le marché des transferts. Les deux équipes françaises lorgneraient sur le jeune Maxim De Cuyper. Âgé de 23 ans, le joueur de Bruges présente des statistiques intéressantes puisqu'il a inscrit cinq buts et délivré 15 passes décisives la saison dernière.

Ce samedi, le journaliste belge Sacha Tavolieri fait un point sur ce dossier De Cuyper. L'affaire est bien mal engagée pour le PSG et l'OM puisque le défenseur aurait décidé de rester une saison supplémentaire en Belgique.

