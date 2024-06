Mercato : Un transfert à 5M€ est confirmé à l’OM ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM regarde au Portugal pour se renforcer. Lié contractuellement au SC Farense, Bachir Belloumi est dans le viseur du club marseillais, qui a accéléré fort dans ce dossier ces derniers jours selon les informations exclusives du 10Sport.com. Une information confirmée au Portugal. Le deal pourrait être bouclé pour environ 4M€.

Ismaël Koné ne sera pas l'unique recrue estivale de l'OM. Le milieu de terrain canadien, qui a trouvé un accord de principe avec le club marseillais, devrait être rejoint par, au moins, un renfort offensif. Le nom de Bachir Belloumi est évoqué par plusieurs médias et cet intérêt a été confirmé par le 10Sport.com mercredi dernier.

Selon nos informations exclusives, l'OM insiste pour recruter l'ailier droit algérien de 22 ans, sous contrat avec le SC Farense jusqu'en juin 2027. Roberto De Zerbi aurait validé le profil de Belloumi, qui ne serait pas contre une arrivée à Marseille cet été.

Confirmation de ce que révélait @le10sport dans le dossier OM/Belloumi, on sera aux environs de 4 M€ (et non 6)https://t.co/XuKRHpd7pQ https://t.co/aFRD0Z6gG6