Calvaire au PSG, il pousse un coup de gueule

Après une aventure du côté de l’AS Rome, Renato Sanches a été prêté au Benfica Lisbonne cet été par le PSG. Cela se passe mal pour le Portugais, qui n’arrive pas à retrouver de sa splendeur au sein de son club d’origine. Cela a d’ailleurs provoqué un coup de gueule de la part d’un ancien président lisboète, qui s’agace des dernières opérations entre les deux formations.

L’été prochain, certains joueurs pourraient revenir au PSG. C’est notamment le cas de Renato Sanches, qui est prêté actuellement au Benfica Lisbonne mais qui ne convainc toujours pas. Malgré un retour au sein de son club formateur, le milieu de terrain n’arrive pas à enchaîner les titularisations.

Un ancien président du Benfica Lisbonne pousse un coup de gueule contre le PSG

Renato Sanches n’est donc pas en réussite et cela agace certains. Au micro d’Antena 1, Gaspar Ramos, ancien président du Benfica Lisbonne, s’est exprimé sur les joueurs prêtés par le PSG ces dernières années (Sanches, Bernat, Draxler). Selon lui, la formation portugaise n’aurait jamais dû accepter de telles opérations. « Ils nous les jettent ici pour évaluer s'ils peuvent leur être utiles à l'avenir, et Benfica ne peut pas être soumis à ces situations. Outre les aspects financiers, qui sont, dans cette situation, secondaires, il y a surtout l'aspect sportif. Quand on fait ce recrutement, le but est de renforcer l'équipe pour gagner, car c'est l'objectif principal de l'équipe, gagner. »

Protéger les intérêts de Benfica avant tout

Selon Gaspar Ramos, ces prêts auraient plutôt rendu service au PSG qu’aidé Benfica. Une situation cocasse, car il faudrait avant tout protéger les intérêts de la formation portugaise, selon son ancien président. « On a observé avec peu d'attention ce problème, ces décisions qui ont été prises pour une raison ou une autre même si je ne crois pas qu'il y ait une servitude envers le PSG. Les intérêts de Benfica sont au-dessus de tout et les gens qui dirigent Benfica doivent toujours prendre en considération, avant tout, les intérêts de Benfica. »