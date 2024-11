PSG : Riolo clashe encore Al-Khelaïfi

Alexis Brunet

C’est de notoriété publique : le PSG veut quitter le Parc des princes pour construire son propre stade. Une décision prise suite au refus de la mairie de Paris de vendre au club de la capitale l’enceinte parisienne. Mais si le champion de France décide de quitter le Parc des princes comme l’a affirmé Nasser Al-Khelaïfi, cela pourrait bien être une très mauvaise décision selon Daniel Riolo.

Initialement, le PSG voulait absolument rester au Parc des princes. Le club de la capitale a donc décidé de faire une proposition à la mairie de Paris pour racheter l’enceinte parisienne, mais cela a été refusé par Anne Hidalgo. Une réponse qui force le champion de France à aller voir ailleurs et à construire son propre stade, comme l’a encore répété Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi sur RMC. « On est en France, mais on joue aussi en Europe. On dispute chaque année la Ligue des champions. Si on veut être au même niveau que les autres clubs en Europe, et sur le fair-play financier… On a besoin de notre stade. On n’a pas d’autres solutions. »

« Ce qu’il dit est évidemment faux »

Cette nouvelle sortie de Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo. Sur RMC, le journaliste a répondu au président du PSG. Selon lui, le club de la capitale n’est pas dans l’obligation de quitter le Parc des princes. « Ce qu’il dit est évidemment faux, ce n’est pas une question de vie ou de mort. S’ils ont planté les droits télé, c’est leur faute à eux tous (les présidents des clubs français). Quand il parle de "vie ou de mort", il lui faut de l’entrée d’argent par la billetterie et par ce que peut apporter un grand stade. S’il s’est embrouillé avec la mairie de Paris, c’est lui. Il y avait un plan pour faire des travaux (au Parc), il existe encore. »

Le PSG risque une brouille avec ses supporters les plus fidèles

Le fait que le PSG quitte le Parc des princes serait donc une mauvaise nouvelle pour Daniel Riolo. Selon ce dernier, le club de la capitale risque d’ailleurs une brouille avec certains de ses supporters en prenant une telle décision. « Et surtout, surtout, surtout, il va se brouiller définitivement avec une base (de supporters du PSG). Quand tu te brouilles avec une base, pour aller reconstruire une autre base et viser 60 ou 70 000 personnes dans un stade, dans les matchs de C1… Comment tu vas remplir ton stade que tu vas aller construire à 20-30 bornes de Paris, où tu n’as pas encore le terrain, tu n’as pas encore les routes, tu n’as pas encore les transports pour y aller ? Si tu ne changes pas de politique, puisque tu as dit désormais que tu veux une politique profil bas. En 2026, lors des prochaines élections municipales, les portes peuvent s’ouvrir. Ça ne sert à rien d’aller mettre un pressing de malade, puisqu’a priori, Anne Hidalgo va passer la main. »