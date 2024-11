OM : Du lourd se prépare à l’étranger avec un joueur !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, Leonardo Balerdi a été nommé capitaine de l’OM. En plus de prendre des responsabilités en club, le Marseillais pourrait faire de même en sélection. Même si ses dernières prestations n’ont pas été très bonnes, le joueur de 25 ans est vu comme l’avenir de la sélection argentine au poste de défenseur central.

Le visage de l’OM a très largement changé l’été dernier. Le club phocéen a beaucoup recruté, mais en défense centrale, il continue de faire confiance à Leonardo Balerdi. L’Argentin, arrivé à Marseille en 2020, est même devenu le capitaine olympien. Le central prend donc plus de responsabilité en club et cela pourrait également être le cas en sélection.

Balerdi est l’avenir de l’Argentine

En plus d’être le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi est de plus en plus souvent appelé en sélection argentine. Toutefois, lors des deux dernières rencontres avec son pays, le Marseillais n’a pas brillé. Cela n’inquiète pas Juan Simon, ancien défenseur de l’Albiceleste, interrogé par L’Équipe, qui mise beaucoup sur l’ancien joueur de Dortmund. « Contre le Paraguay (1-2, vendredi dernier), il est entré pour la deuxième période et, tout de suite, il a provoqué une faute. Le but paraguayen a découlé de là. Il a fait un match moyen, à l’image de l’équipe. Face au Pérou (1-0), mardi, l’Argentine n’a jamais été vraiment attaquée, sa prestation comme titulaire est difficile à juger. Pour moi, il remplit toutes les conditions suffisantes pour être l’un des arrières centraux de l’avenir en sélection. Nous avons le meilleur central du monde avec “Cuti” Romero, et Lisandro (Martinez) est un très bon joueur. Mais quand Lionel Scaloni commencera à changer un peu, à donner de la place aux jeunes, Balerdi aura beaucoup de possibilités. Il va vite, techniquement il est fort, il a une bonne relance. Il finira par s’imposer. »

Balerdi est pour l’instant troisième ou quatrième central argentin

Un avis partagé par Renato Civelli, ancien défenseur de l’OM et lui aussi Argentin comme Leonardo Balerdi. Selon lui, le Marseillais est pour l’instant le troisième ou quatrième central dans la hiérarchie argentine. « Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Scaloni n’appelle pas un joueur pour le faire mousser auprès du public ou du marché. Contre le Pérou, Leo a eu la personnalité pour conduire le ballon, il est à l’aise sur ce plan-là, il a essayé de percuter plusieurs fois balle au pied. Il a été très sérieux, même face à une équipe peu portée vers l’offensive. Alors il y a Romero, Martinez et Nicolas Otamendi, bien sûr, mais ce dernier est plus près de la fin que du début. Je ne l’imagine pas titulaire prochainement, mais, avec ses performances, Leo est bien positionné pour être le quatrième axial de l’Argentine, peut-être même le troisième dans pas longtemps. »