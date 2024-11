Mercato - Real Madrid : Feu vert pour un énorme transfert après Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le Real Madrid a enfin pu accueillir Kylian Mbappé après des années à lui tourner autour. Le club espagnol pourrait toutefois poursuivre ses efforts en allant chercher une autre grande référence actuelle : Rodri. Le Ballon d'Or 2024, victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en septembre dernier, serait très intéressé par une arrivée à Madrid.

Absent de longs mois à la suite de sa grave blessure, Rodri a le temps de réfléchir à son avenir. Le joueur espagnol a rejoint Manchester City en 2019 et il a gravi les échelons pour devenir le Ballon d'Or 2024. Son contrat avec le club anglais se termine en 2027 et pour la suite de sa carrière, il ne dirait pas non à une arrivée au Real Madrid.

« Il faut toujours y prêter attention »

A 28 ans, Rodri vient de gagner la plus belle récompense de sa carrière. En ce qui concerne son avenir, le milieu de terrain se verrait bien évoluer au Real Madrid. « Évidemment, quand le Real Madrid vous appelle, le meilleur club de l'histoire et le plus titré, avec ce que cela signifie, c'est un honneur. Il faut toujours y prêter attention. Cela va sans dire » a-t-il déclaré dans l'émission El Larguero de la Cadena SER.

Rodri absent toute la saison

A cause de sa grave blessure contractée en septembre, Rodri manquera de longs mois et il ne devrait pas revenir avant la fin de la saison. Le joueur espagnol devra d'abord penser à se reconstruire pour retrouver son niveau sur le terrain. Si le Real Madrid s'intéresse à lui, de nouvelles discussions pourront être entamées.