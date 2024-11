Folie au PSG, 9 joueurs vont signer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En coulisses le PSG travaille fort pour préparer l'avenir. Cela passe donc par plusieurs discussions pour blinder certains joueurs de son effectif. Ainsi, en plus d'Achraf Hakimi qui devrait signer jusqu'en 2029, neuf autres joueurs pourraient prolonger avec le club de la capitale. Les négociations sont plus ou moins avancées, mais les signatures pourraient s'enchaîner au PSG.

Au micro de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que le PSG n'envisageait pas de chambouler sn effectif cet hiver : « Honnêtement, aujourd'hui, non. Mais je ne sais pas ce qui se passera s'il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd'hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n'est pas pressés ». Mais si le PSG n'envisage pas nécessairement de se renforcer, cela n'empêche pas les Parisiens de préparer plusieurs signatures afin de miser sur la continuité avec son effectif.

EXCLU - Mercato - PSG : Une demande de prêt pour Kolo-Muani ! https://t.co/AdNgEbkyb4 pic.twitter.com/o9oj0QrQpi — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 21, 2024

Les prolongations vont s'enchaîner au PSG ?

Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, la prolongation d'Achraf Hakimi est actée puisque l'international marocain va signer jusqu'en 2029, mais c'est loin d'être terminée puisque deux autres prolongations importantes sont en bonne voie à savoir celle de Nuno Mendes et Vitinha. Les négociations ont déjà bien avancé et devraient aboutir. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG va également devoir gérer rapidement le cas de quatre joueurs dont le contrat s'achève en 2026 à savoir Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Presnel Kimpembe et Arnau Tenas. Rien n'est décidé pour eux, mais cela pourrait bien faire six signatures d'un coup après celle d'Hakimi.

Le PSG veut aussi blinder ses jeunes

Mais ce n'est pas tout. En effet, le PSG souhaite également s'appuyer sur son centre de formation et selon les informations de L'EQUIPE, trois jeunes parisiens sont concernés par les discussions pour la signature d'un premier contrat professionnel. Il s'agit d'Ibrahim Mbaye et David Boly, avec lesquels les discussions ont déjà débuté, mais également d'Axel Tape. Au total, ce sont donc neuf signatures que le PSG pourrait annoncer prochainement.