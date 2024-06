Mercato : Le PSG va recruter un joueur «extraordinaire» ?

Arnaud De Kanel

Avant que le mercato estival n'ouvre ses portes, il avait été question d'un fort intérêt du PSG pour Joshua Kimmich. Intérêt qui semble toujours d'actualité, d'autant que le Bayern est enclin à se séparer de son joueur, qualifié d'« extraordinaire » par Fredi Bobic, ancien directeur du football à Stuttgart.

Le PSG reste assez discret depuis le début de ce mercato estival. La faute sans aucun doute à l'Euro puisque la plupart des joueurs ciblés sont avec leur sélection en Allemagne. C'est notamment le cas de Joshua Kimmich qui défiera le Danemark avec la Mannschaft ce samedi soir dans un rôle de latéral droit.

Kimmich dans les radars du PSG

Joshua Kimmich suscite l'intérêt du PSG, notamment pour sa polyvalence. Capable d'évoluer aussi bien au milieu de terrain que sur la droite de la défense, l'international allemand brille plus particulièrement lorsqu'il évolue derrière selon Fredi Bobic, l'ancien directeur du football du VfB Stuttgart où il a été formé.

«Il est extraordinaire»