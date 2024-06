Succession de Mbappé : Le PSG prêt à faire une nouvelle folie ?

Alexis Brunet

La saison prochaine, le PSG ne pourra plus se reposer sur les prouesses de Kylian Mbappé. Ce dernier quitte Paris pour le Real Madrid et les dirigeants français doivent donc lui trouver un remplaçant. Anthony Gordon serait dans le viseur de Luis Campos. Mais si le conseiller football du PSG veut s’offrir les services de l’Anglais, il devra mettre le paquet.

L’été dernier, le PSG avait dépensé des sommes folles pour s’attacher les services de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Lors de cette fenêtre de transferts, il y a de fortes chances que le club de la capitale fasse de nouveau des folies, car il doit trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, qui s’est engagé dernièrement avec le Real Madrid.

Le PSG suit Anthony Gordon

De nombreux joueurs sont cités du côté du PSG, et ce, pour remplacer potentiellemen Kylian Mbappé. D’après The Guardian , cela serait notamment le cas d’Anthony Gordon. L’ailier sort d’une belle saison avec Newcastle, puisqu’il a inscrit douze buts et délivré onze passes décisives en 49 rencontres toutes compétitions confondues.

Mercato : Le PSG a tenté un gros coup qui passe à 500M€ ! https://t.co/2gUDvsisQL pic.twitter.com/T8ZOM0i9NO — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Gordon pourrait coûter cher

Si le PSG veut aller au bout de l’opération Anthony Gordon, il devra mettre le paquet. En effet, le joueur a été acheté en 2023 par Newcastle à Everton, contre environ 45M€. Depuis, sa cote n’a fait qu’augmenter et il participe d’ailleurs à l’Euro 2024 avec l’Angleterre, Ce qui pourrait faire exploser son prix d'achat. Affaire à suivre...