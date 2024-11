Mercato : Qui doit quitter le PSG en priorité ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé d'un très grand nombre de joueurs, notamment Danilo Pereira, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico, Ethan Mbappé, Kylian Mbappé ou encore Manuel Ugarte. Au mois de janvier, le club de la capitale voudrait voir d'autres joueurs partir. Selon vous, qui doit quitter le PSG en priorité cet hiver ? A vos votes !

Durant la dernière fenêtre de transferts, le PSG ne s'est pas montré très actif dans le sens des arrivées. En effet, le club de la capitale n'a recruté que quatre joueurs à l'intersaison. En effet, Luis Campos a offert un joueur par ligne à Luis Enrique : le gardien de but Matvey Safonov, le défenseur central Willian Pacho, le milieu de terrain Joao Neves et l'ailier gauche Désiré Doué.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le PSG a fait le ménage l'été dernier

Dans le sens des départs, le PSG a encore fait le ménage dans son effectif. En effet, le club de la capitale s'est séparé de plusieurs joueurs jugés indésirables. Plus précisément, Colin Dagba a signé à Beerschot, Joane Gadou s'est engagé en faveur de Salzbourg, Danilo Pereira a migré vers Al Ittihad - le club de Karim Benzema et de N'Golo Kanté - Ismaël Gharbi défend désormais les couleurs du Sporting Braga, Manuel Ugarte a été envoyé à Manchester United, Noha Lemina joue à Annecy, et Juan Bernat, Nordi Mukiele, Ilyes Hounsi, Gabriel Moscardo, Lucas Lavallée, Cher Ndour et Renato Sanches ont été prêtés.

Le PSG prépare des départs en janvier

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, Keylor Navas, Sergio Rico, et Alexandre Letellier ont également quitté le PSG. Lors du prochain mercato hivernal, plusieurs joueurs pourraient également prendre le large, notamment Milan Skriniar ou encore Randal Kolo Muani.

