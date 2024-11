Mercato : Le PSG va profiter d'un conflit pour remplacer Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour assurer la succession de son ancien numéro 7, le PSG voudrait boucler la signature de Khvicha Kvaratskhelia en 2025. Grâce au conflit financier entre le joueur et le Napoli, le club de la capitale pourrait rafler la mise lors du prochain mercato estival.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé était courtisé par le PSG et le Real Madrid lors de l'été 2017. Après mûre réflexion, la star française a choisi de rejoindre le club de la capitale. En effet, le PSG a bouclé le prêt avec option d'achat de Kylian Mbappé, avant d'activer sa clause à 180M€.

Kvaratskhelia est en conflit avec sa direction pour prolonger

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de signer au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 25 ans a rejoint le club de ses rêves librement et gratuitement. Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait souhaité boucler l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia lors du dernier mercato estival. Toutefois, la direction du Napoli s'est montrée trop gourmande sur ce dossier, réclamant plus de 100M€ pour la vente de son numéro 77. Si le PSG a finalement arraché Désiré Doué au Stade Rennais pour environ 50M€, il n'aurait pas oublié l'idée de recruter Khvicha Kvaratskhelia pour autant.

Le PSG sera en première ligne pour Kvaratskhelia si...

Selon les informations de TEAM talk, le PSG aurait coché plusieurs noms de joueurs offensifs à recruter en 2025, que ce soit en janvier ou cet été. En plus de Marcus Rashford, engagé jusqu'au 30 jun 2028 avec Manchester United, le club emmené par Luis Enrique aurait également relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Alors que l'international géorgien est en conflit avec la direction de Naples concernant sa prolongation, le PSG aurait repris contact avec ses agents, faisant ainsi part de sa volonté de recruter le joueur l'année prochaine. Et si Khvicha Kvaratskhelia ne rempile pas avec le Napoli prochainement, le PSG sera en première ligne pour finaliser son transfert. Pour rappel, l'ailier gauche de 23 ans est sous contrat avec les Azzurri jusqu'au 30 juin 2027.