Adil Rami : L’aventure qui change sa vie

Adil Rami a brillé lors de la 14e saison de "Danse avec les stars", atteignant la troisième place au terme de la finale vendredi. Sur Instagram, l’ancien footballeur de l'OM et champion du monde 2018 a exprimé sa gratitude envers ses soutiens et a salué cette aventure humaine et artistique inoubliable.

Candidat à la 14e saison de "Danse avec les stars", Adil Rami est allé jusqu’au bout de l’aventure en terminant à la troisième place lors du dernier prime vendredi. Pendant deux mois, le champion du monde 2018 n’a cessé de surprendre sur le parquet de l’émission de TF1 aux côtés de la danseuse Ana Riera. Mardi soir sur Instagram, l’ancien de l’OM a publié un long de message de remerciements pour conclure cette « aventure humaine et artistique incroyable » qui lui aura permis de trouver une « nouvelle confiance ».

« Vendredi, pour la première fois depuis des semaines, il n’y aura pas Danse avec les stars »

« Ce vendredi aura un goût particulier. Pour la première fois depuis des semaines, il n’y aura pas Danse avec les stars. Ce rendez-vous qui rythmait nos vies, vos soirées, et qui a tant compté pour moi, pour Ana Riera, et pour nous tous. J’ai pris le temps aujourd’hui de poser ces quelques mots, à tête reposée, pour vous dire une chose essentielle MERCI. Merci du fond du cœur pour tous vos messages, vos encouragements, votre soutien inestimable avant, pendant et après l’aventure. Merci pour votre amour, pour votre bienveillance, pour vos mots parfois simples, mais toujours si puissants », a écrit Adil Rami.

« J’ai trouvé une nouvelle confiance en moi, loin de l’image du simple footballeur qu’on pouvait imaginer »

« Merci à Ana Riera, une danseuse exceptionnelle, une partenaire au talent rare, une personne qui a su m’élever, me guider, me transformer. Merci aussi à tous ceux qu’on ne voit pas : la cuisine, les équipes dans l’ombre, les techniciens, les petites mains qui ont fait de chaque instant un moment parfait, a-t-il enchaîné. J’ai vécu une aventure humaine et artistique incroyable. Comme toujours, je suis resté fidèle à moi-même : je ne sais pas tricher, je n’aime pas tricher. J’ai grandi, j’ai appris, j’ai chuté, j’ai ri, et j’ai aussi trouvé une nouvelle confiance en moi, loin de l’image du simple footballeur qu’on pouvait imaginer. »

« Tout compte et comptera toujours. Je n’oublierai jamais cette aventure »

Et de conclure : « Merci à toute la famille de cette saison 14. Merci aux amis rencontrés, à ceux qui m’ont fait rire, qui m’ont soutenu, qui m’ont porté quand le doute s’installait. Merci aussi à vous tous, qui commentez, qui partagez, qui vibrez avec nous sur tous les réseaux. Votre regard, vos conseils, vos encouragements, vos critiques même, tout a compté. Tout compte et comptera toujours. Je n’oublierai jamais cette aventure. Jamais. Merci du fond du cœur. »