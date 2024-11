Mercato - OM : Guendouzi interroge le vestiaire avant son transfert

Arnaud De Kanel

Mattéo Guendouzi débarquait à l'OM à l'été 2021. Il y retrouvait alors un certain Jorge Sampaoli qui allait par la suite le faire passer dans une autre dimension. Mais avant de donner son feu vert à l'OM, l'international tricolore avait préféré sonder ses futurs coéquipiers au sujet de l'entraineur argentin qu'il ne connaissait pas encore très bien.

En 2021, alors qu'il était dans le flou avec Arsenal, Mattéo Guendouzi arrivait à un tournant de sa carrière. Il disposait d'une offre de l'OM et se devait de prendre la bonne décision pour redonner de l'élan à son parcours professionnel. Il avait alors passé au peigne fin les moindres détails, analysant notamment son potentiel futur entraineur en la personne de Jorge Sampaoli. Et pour tout savoir de l'Argentin, il avait demandé des renseignements au vestiaire de l'OM.

«Avant de signer à l’OM, j’avais aussi discuté avec certains joueurs»

« Je le connaissais comme tout le monde, un peu de ses expériences passées, notamment du fait qu’il venait, peu de temps avant, d’être le sélectionneur de l’Argentine. Avant de signer à l’OM, j’avais aussi discuté avec certains joueurs qui étaient déjà dans l’effectif et je n’avais entendu que du positif sur lui », a reconnu Mattéo Guendouzi dans un entretien accordé à So Foot. Très vite, il avait compris que c'était le début d'une très belle histoire.

«J’ai rapidement senti qu’on aurait une belle relation»

« Quand je suis arrivé, ça a connecté très vite. J’ai rapidement senti qu’on aurait une belle relation. Déjà, parce que sa philosophie de jeu correspond à la façon dont je vois le foot. Je savais que ça allait me correspondre, que j’allais prendre du plaisir. J’ai aussi vite adhéré à l’homme, qui est toujours derrière ses joueurs, qui essaie toujours de tirer le maximum d’eux, et honnêtement, en tant que joueur, tu as envie que ça fonctionne avec lui, car il met tous les ingrédients pour », a ajouté Guendouzi. De retour en Ligue 1, Jorge Sampaoli dirigera son premier match à la tête du Stade Rennais ce dimanche.