Mercato : L’OM a raté le transfert d’un grand attaquant !

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM s’est lancé dans une véritable quête pour renforcer son attaque. L’issue de ce casse-tête est désormais bien connue : lors du mercato estival, le club phocéen a misé sur Elye Wahi, déboursant pas moins de 25M€ pour arracher l’ancien joueur du RC Lens. Pourtant, avant de jeter son dévolu sur le jeune attaquant, l’OM aurait exploré plusieurs pistes, parmi lesquelles celle menant à Jonathan David, l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 depuis 4 ans.

Depuis son arrivée au LOSC en 2020, Jonathan David s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables de Ligue 1. Match après match, le buteur canadien enchaîne les performances de haut vol, inscrivant des réalisations décisives pour les Dogues. Pourtant, malgré son talent éclatant, David est toujours fidèle à Lille, résistant aux sirènes des clubs plus prestigieux. L'été dernier, les rumeurs d'un transfert de l'international canadien se sont multipliées. Beaucoup prédisaient son départ vers une destination plus huppée. Mais contre toute attente, Jonathan David est resté sur le sol nordiste. L'OM aurait malgré tout pris la température selon Daniel Riolo.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

«L’OM a parlé avec son agent»

« David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent », a-t-il assuré dans l'After Foot sur RMC. Faute de moyens, l'OM n'a donc pas transmis d'offre au LOSC pour Jonathan David. Le président lillois Olivier Létang n'était même pas au courant de l'intérêt phocéen pour son buteur.

Létang ne savait pas

« Je ne sais pas, l’OM ne m’a jamais contacté. Je n’ai pas cette information », a déclaré le président du LOSC sur RMC. En fin de contrat, David pourrait rester en Ligue 1 à l'issue de la saison. En effet, le PSG serait à ses trousses. D'autres cadors européens sont sur le coup alors que David donne sa préférence à son club de cœur, le Barça.