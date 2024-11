Le Real Madrid fait une demande à Mbappé

Jean de Teyssière

Cet été, de nombreux cadres ont quitté le Real Madrid. Toni Kroos et Nacho sont partis et l’année précédente, Karim Benzema avait plié bagages. Se pose désormais la question du leader dans cette équipe. Il semble en manquer et au sein du club, on aimerait que Kylian Mbappé prenne plus de responsabilité.

Le Real Madrid vit un début de saison compliqué avec déjà trois défaites, soit une de plus que sur la totalité de la saison dernière. Le club de la capitale espagnole doit retrouver la confiance qui la caractérisait l'année précédente et Kylian Mbappé pourrait aider à cela.

Un manque de leadership déploré

D’après Relevo, le Real Madrid aurait fait le constat suivant : l’équipe madrilène manque de leadership. Ni Luka Modric, l’un des plus anciens, ni Dani Carvajal ne semblent arriver à tenir ce rôle de leader. Le club essaie donc de savoir qui pourrait tenir ce rôle.

Mbappé bientôt capitaine ?

La réponse semble limpide pour les dirigeants madrilènes et le staff : Kylian Mbappé. Pour le moment, le club comprend que Kylian Mbappé ne prenne pas le leadership, étant donné qu’il est arrivé seulement cette saison. Mais le Real Madrid souhaiterait, selon Relevo, que Mbappé prenne le relais dans le vestiaire et sur le terrain.