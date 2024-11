Real Madrid, équipe de France… Coup de théâtre annoncé pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé traverse la crise la plus délicate de sa carrière. Son mal-être est perceptible sur le terrain, mais aussi à l'extérieur. Nul ne sait quand le joueur retrouvera son niveau. Mais selon Pascal Dupraz, l'international français va forcément, à un moment donné, retrouvé sa vitesse et sa magie balle au pied.

Le malaise autour de Kylian Mbappé ne cesse de grandir. Le joueur ne parvient pas à s’extraire de cette mauvaise passe, qui impacte ses performances et son rendu sur le terrain. Avec seulement huit buts, l’international français se fait voler la vedette par “les historiques” comme Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham. Alors Mbappé a-t-il fait le mauvais choix en rejoignant le Real Madrid ? Les avis sont partagés, mais pour Pascal Dupraz, cette question n’a pas lieu d’être.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Tout le monde retournera sa veste »

« Pour Mbappé, il faut un temps d’adaptation. C’est plus dur que ce qu’il pensait, il a quelques déboires. Mais il apprend le rôle d’avant-centre, vous verrez qu’il arrivera à performer avant la fin de la saison. Mbappé a encore besoin de progresser, et il n’y a pas de plus bel endroit que le Real pour progresser. Il a fait le bon choix. Vous allez tous le voir ! Tout le monde retournera sa veste, y compris en équipe de France » a confié l’ancien coach d’Evian et de l’ASSE au micro de RMC.

Le choix Real Madrid est validé

Présente aussi sur le plateau des Grandes Gueules du Sport ce dimanche, Sarah Pitkowski réclame de la patience avec Mbappé. « Si on se réfère à ses stats, oui il y a une énorme déception. Il est loin de ses standards habituels. Mais on ne peut pas s’arrêter à ça. Il faut prendre en compte tout le contexte, sa dernière saison au PSG, et le fait d’arriver au Real. Rappelez-vous des premiers mois compliqués de Zinedine Zidane à Madrid... Mbappé n’a pas fait le mauvais choix, mais il lui faut du temps, rester humble et travailler » a confié l’ancienne tenniswoman.