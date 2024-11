Ballon d’Or : Grande nouvelle pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ballon d'Or 1990, Lothar Matthäus s'est prononcé sur la succession de Rodri. Selon la légende du football allemand, de nombreux joueurs pourraient postuler à la victoire, à commencer par Kylian Mbappé, à condition qu'il retrouve sa joie de vivre sur le terrain. D'autres comme Vinicius Jr ou encore Erling Haaland ont de sérieuses chances de victoire.

Kylian Mbappé n’a pas joué les premiers rôles au Ballon d’Or cette année. Le joueur du Real Madrid n’était même pas présent à Paris pour assister au sacre de Rodri (Manchester City). Sixième, l’international tricolore va vite devoir se reprendre pour éviter un nouveau déclassement. Ballon d’Or en 1990, Lothar Matthäus a donné son ressenti sur cette course. Et selon lui, il suffit d'appartenir à un cador européen pour partir avec un avantage certain.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Mbappé coche les cases ?

Selon lui, ce trophée consacre un joueur qui évolue dans un grand club européen. « De préférence, il faut être un joueur du Real Madrid, du FC Barcelone ou d’un grand club anglais qui a hérité d’un traitement médiatique important pour avoir les meilleures chances de le décrocher » a confié la légende du football allemand. Mbappé a donc ses chances, mais il n’est pas le seul. Selon lui, d'autres sont, aujourd'hui, mieux placés pour remporter ce prix à commencer par Vinicius Jr, tout proche de la victoire cette année.

Mbappé a de la concurrence

« Kylian Mbappé pourrait l’avoir s’il retrouve sa sérénité. Les Allemands Florian Wirtz et Jamal Musiala pourraient également postuler s’ils évoluaient un jour dans ce genre de clubs. Je vois aussi Erling Haaland, qui en a les moyens, même s’il joue avec une sélection qui n’a pas les premiers rôles. Je n’oublie pas Lamine Yamal, le phénomène du FC Barcelone, ou encore Vinicius Jr qui a été tout proche de l’emporter en 2024 » a confié Matthäus au Journal du Dimanche.