Real Madrid : Calvaire pour Mbappé, une promesse annoncée en interne

Jean de Teyssière

Depuis quatre matchs, Kylian Mbappé n’a plus marqué. Pire, sur les sept derniers matchs, il n’a marqué qu’à une seule reprise. Une anomalie pour un joueur capable de marquer au moins 40 buts par saison régulièrement. Mais au Real Madrid on est certain que son prochain but lui permettra d’enchaîner.

Ses débuts au Real Madrid ne sont pas ceux qu’il imaginait. Kylian Mbappé traîne un spleen depuis plusieurs mois et cela se ressent sur ses prestations sur les terrains. Auteur d’un seul but sur les sept derniers matchs, Kylian Mbappé devra retrouver le chemin des filets face à Leganés ce dimanche pour repartir de l'avant et laisser derrière ces deux derniers mois compliqués.

Mbappé doit prendre exemple sur CR7

Kylian Mbappé a une idole : Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur de l’histoire du football, légende du Real Madrid, avait lui aussi eu un coup de mou durant sa carrière. Il avait alors lâché cette phrase devenue célèbre en 2010, alors qu’il restait sur 16 mois sans marquer avec le Portugal : « Les buts c'est comme le ketchup. Des fois ça ne veut pas sortir, mais quand ça sort, c'est tout d'un coup. » Mbappé serait bien inspiré de l'imiter.

«Il va faire un grand match»

En conférence de presse, Carlo Ancelotti est en tout cas serein quant à l’efficacité de Kylian Mbappé. L'Équipe révèle que lui, comme son staff sont convaincu que leur numéro 9 va vite stopper cette mauvaise période : « Il n'a pas besoin de travailler offensivement. Tous les grands attaquants souffrent de mauvaises séries. Ce n'est qu'une question de temps. Mais Mbappé ne s'en frustre pas. Je le vois tranquille, motivé et heureux de s'entraîner. Il a des qualités hors du commun et tôt ou tard, il va les montrer. Je suis persuadé que demain (ce dimanche à Leganés) il va faire un grand match et en finir avec cette série. »