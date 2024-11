F1 - Mercedes : Hamilton frustré ? Le boss lui répond !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au début du mois de novembre, à l’issue d’un Grand Prix du Brésil complètement manqué, Lewis Hamilton semblait dépité et usé par sa performance et celle de Mercedes. Le directeur Toto Wolff, qui avait tenu des mots durs à l’égard du septuple champion du monde, est revenu plus en profondeur sur la fin de carrière de « King Lewis » chez les Flèches d’Argent.

Les pilotes ayant mis le cap sur Las Vegas, Lewis Hamilton se rapproche de son départ de Mercedes. A l’issue de ce week-end, il ne restera que deux courses pour le Britannique au sein de l’écurie allemande, avant de rejoindre Ferrari. Dixième du Grand Prix du Brésil au début du mois de novembre, le septuple champion du monde concédait une grande fatigue avec une dernière saison usante chez les Flèches d’Argent.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

« C’est frustrant quand vous avez une saison comme celle-ci »

« Je ne voulais pas vraiment revenir [après le GP du Brésil]. Je veux dire que sur le moment, c’est ce que j’ai ressenti, comme si je ne voulais pas vraiment revenir après ce week-end. Mais je pense que c’est tout à fait naturel. C’est frustrant quand vous avez une saison comme celle-ci, que je ne connaîtrai plus, ou du moins que je m’efforcerai de ne plus connaître. Ce n’était pas un grand sentiment à ce moment-là, mais je suis là, je suis fort et je vais donner tout ce que j’ai pour ces dernières courses », expliquait récemment Hamilton.

Hamilton « mérite mieux » selon Toto Wolff

Ce vendredi, Toto Wolff, qui avait affirmé qu’Hamilton « avait une date de péremption », est revenu sur la frustration de sa légende. « Je pense que lui et nous, en tant qu’équipe, avons vraiment bien fait et tenu bon pour continuer à travailler ensemble, car évidemment, il reste trois courses, il a annoncé qu’il allait chez Ferrari au début de l’année, et je suis assez fier de la manière dont nous avons réussi à maintenir des relations professionnelles telles qu’elles le sont. Mais nous savions que ça n’allait jamais être facile. Et lorsque la voiture est mauvaise un jour comme celui-là et que nous ne lui avons pas donné un outil suffisamment bon, c’est frustrant, car il mérite mieux », a confié le directeur Mercedes dans des propos relayés par Next-Gen Auto.