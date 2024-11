F1 : Verstappen annonce du lourd pour Hamilton !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cinquième à l'issue des qualifications à Las Vegas, Max Verstappen est en bon chemin pour remporter une quatrième couronne consécutive. Le Néerlandais est juste devant Lando Norris, son plus proche poursuivant, et se rapproche du titre. Lors de la course, il aura peut-être plusieurs dangers à gérer, à commencer par Lewis Hamilton, en grande forme vendredi, mais en délicatesse lors des qualifications.

Incapable de se hisser sur le podium d'une course depuis sa victoire en Belgique en juillet dernier, Lewis Hamilton semblait être en bonne position pour signer une belle place lors des qualifications du Grand Prix de Las Vegas ce week-end. Le pilote britannique partira en 10ème position, après avoir connu des difficultés lors de la Q3. Pourtant, Max Verstappen prédit une grande course de sa part pour refaire son retard.

Verstappen est satisfait

Devancé par Charles Leclerc, Max Verstappen s'élancera en 5ème position dans les rues de Las Vegas. Une place satisfaisante pour lui, même s'il a déjà une cible en tête. « C'est bien pour aujourd'hui (samedi), mais ce sera plus important demain (dimanche). J'espère évidemment pouvoir me battre avec l'Alpine. Pour le moment, je ne pense pas pouvoir me battre avec les Ferrari ou les Mercedes, ils ont été trop rapides » assure le pilote néerlandais d'après des propos rapportés par Motorsport.

«Lewis Hamilton va remonter»

Septième du championnat du monde des pilotes juste derrière George Russell, qui signe la pole position à Las Vegas, Lewis Hamilton connaît des week-ends irréguliers depuis un petit moment. Mais dimanche, il pourrait bien réussir une folle remontée d'après Max Verstappen. « Lewis [Hamilton] part 10e donc il va remonter. Avec McLaren, je ne sais pas, ils ont eu du mal comme nous sur les longs relais, mais ils ont fait des changements, nous en avons fait, et il faut voir ce que ça donnera » poursuit le pilote néerlandais.