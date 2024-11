F1 : «Inespéré», Gasly plombe Verstappen et jubile !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En plaçant ses deux pilotes sur le podium du Grand Prix du Brésil au début du mois de novembre, l'écurie Alpine a retrouvé un élan incroyable. A tel point qu'à Las Vegas ce samedi matin, Pierre Gasly a confirmé en allant chercher la troisième place des qualifications. Ce dimanche, il s'élancera avec de réelles ambitions.

Auteur d'un nouvel exploit en se positionnant entre les meilleurs pilotes du circuit, Pierre Gasly a affiché sa grande satisfaction après cette phrase de qualifications. Pour lui, avoir ce résultat est une grande surprise, puisqu'il était difficile de s'attendre à une telle performance. Le départ du Grand Prix de Las Vegas sera donné à 7h du matin en France. L'occasion peut-être d'avoir une belle surprise au réveil.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Gasly jubile

Troisième au Brésil, Pierre Gasly tentera d'obtenir le même résultat dans les rues de Las Vegas dimanche. Le Français s'en est donné les moyens en réalisant une qualification de haute volée. « C'est vraiment incroyable. Je suis extrêmement content. C'était un tour vraiment spécial. C'est vrai que sur ce circuit, on est au ras des murs, on pousse les limites. En passant la ligne, je savais que c'était vraiment un tour quasi parfait, mais de là à nous mettre sur le top 3... » , s'est-il enflammé au micro de Canal + après la course.

« C'était vraiment inespéré »

A la peine cette saison, l'écurie Alpine n'avait réussi qu'à grappiller qu'un petit point de temps en temps. Pierre Gasly vient de confirmer la bonne dynamique du moment, en allant chercher ce résultat. « C'était vraiment inespéré. On savait qu'on allait pouvoir se battre pour la Q3 mais de mettre les 2 McLaren et Max derrière, c'est sûr qu'on ne l'avait pas prédit. Ça fait très plaisir. C'est vrai que, les dernières semaines après le Brésil, il y a très clairement du positif » poursuit le pilote français.