Real Madrid : Nouvelles révélations après le scandale raciste !

Jean de Teyssière

Le 26 octobre dernier, le Real Madrid accueillait le FC Barcelone pour le premier Clasico de la saison. Une rencontre qui a tourné à la démonstration pour les Catalans, qui sont repartis de la capitale avec une large victoire 4-0. Un match qui a également été le théâtre d’insultes à caractère raciste de la part de trois supporters du Real Madrid, qui ont été interpellés.

Il y a moins d’un mois, le Clasico s’était terminé sur une victoire large du FC Barcelone au Santiago-Bernabeu. (4-0). Lamine Yamal y avait inscrit un but magnifique et sa célébration avait provoqué des insultes racistes de la part de quelques supporters du Real Madrid. Après une courte enquête, on se dirige désormais vers une sanction.

Le Real Madrid mène l’enquête

Lors de la rencontre face au FC Barcelone, les propos de certaines personnes présentes au Santiago Bernabeu avaient choqué le football espagnol. Dans un communiqué, le club madrilène était très rapidement sorti du silence : « Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l’un des coins du stade. Le club a ouvert une enquête afin de localiser et d’identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, afin de prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées. »

3 hommes interpellés

Cette enquête a permis l’arrestation de trois hommes, accusés d’avoir tenu ces propos racistes durant la rencontre face au FC Barcelone. D’après Le Parisien, ces arrestations ont pu se faire grâce aux vidéos prises par les spectateurs mais également par les images détenues par le diffuseur de la rencontre. Il s’agit de deux personnes majeures et une personne mineure qui auraient « fait des déclarations xénophobes ayant porté atteinte à la dignité et à l’intégrité morale des deux footballeurs » d’après la police espagnole.