La grande annonce du Real Madrid sur le calvaire de Mbappé

Ce dimanche, le Real Madrid se déplace à Leganés. L'occasion est belle pour Kylian Mbappé de retrouver le chemin des filets, après une trêve internationale à laquelle il n'a pris part. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur l'état mental de son joueur star.

Absent de la dernière liste de Didier Deschamps, Kylian Mbappé a pu se préparer au Real Madrid pour cette rencontre face à Leganés. Pour l’international français, ce match revêt d’une grande importance. Le joueur a l’occasion de retrouver le chemin des filets, mais aussi de calmer les critiques qui se font entendre et qui se font de plus en plus nombreuses. Malgré un climat tendu et pesant, Mbappé a adopté la bonne mentalité comme l’a souligné Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Ancelotti au soutien de Mbappé

« Je le vois heureux, calme, tranquille, il ne me semble pas qu’il ait des problèmes avec son état mental. Cela me semble trop grave pour spéculer là-dessus. La mauvaise passe, ça arrive à tous les grands attaquants, mais elle passera. Je le vois motivé, heureux d’être avec ses coéquipiers. La série va s’arrêter, tôt ou tard. Il fera un grand match, c’est sûr » a déclaré l’entraîneur du Real Madrid face aux journalistes.

« Tout le monde veut être dans le onze »

Une nouvelle fois, Mbappé devrait être aligné à la pointe de l’attaque, tandis que Vinicius Jr devrait prendre place sur le côté gauche. Mais pour Ancelotti, le sujet de sa position n’est pas primordial. « Il a pu bien s’entraîner, sa condition s’est améliorée. J’espère qu’il pourra montrer toutes ses qualités, qui sont nombreuses. Kylian ne m’a jamais demandé de poste sur le terrain. Tout le monde veut être dans le onze, ils n’ont pas de poste fixe et peuvent être modifiés en fonction des situations de match » a déclaré le technicien italien.