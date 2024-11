Affaire Mbappé : La punchline de Cédric Doumbè !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a accueilli Kylian Mbappé à la dernière intersaison. Cependant, le capitaine de l'équipe de France n'est pas au mieux de sa forme physique et psychologique. Notamment à cause des affaires extra sportives dont il fait l'objet ces derniers mois. Cédric Doumbè est monté au créneau.

Kylian Mbappé ne se trouve pas dans la meilleure période de sa carrière tant sportivement qu'en dehors des terrains. Son adaptation à son poste d'avant-centre au Real Madrid n'est pas instinctive et rapide malgré ses 8 buts inscrits en 16 apparitions sous la tunique merengue.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

«Je déplore un peu ce qui lui arrive en ce moment»

Par ailleurs, le nom de Mbappé a été lié par la presse suédoise à une enquête ouverte par le parquet de Stockholm pour viol et harcèlement sexuel envers une femme pendant sa virée dans la capitale suédoise en octobre dernier en pleine trêve internationale. L'image de Mbappé n'est plus aussi rayonnante qu'avant, lui qui est aux abonnés absents en équipe de France. Mais le capitaine des Bleus peut compter sur Cédric Doumbè. « Kylian c'est un ami. On s'est vus récemment il y a une semaine avec (Achraf) Hakimi et Ousmane (ndlr Dembélé). J'aime beaucoup Kylian. Je déplore un peu ce qui lui arrive en ce moment ».

«Peu importe ce qu'il fait, c'est Kylian Mbappé : champion du monde»

Sur le plateau de L'Equipe du soir, le combattant de MMA et ami proche de Kylian Mbappé a pris la défense de l'attaquant du Real Madrid dans la nuit de jeudi à vendredi. « Mais c'est un Camerounais, il saura revenir, c'est un battant, il est très bien entouré. Malheureusement, les gens oublient vite, les Français oublient vite. Mais ce garçon ainsi que son équipe nous ont décroché la Coupe du monde, c'est incroyable. Aujourd'hui, peu importe ce qu'il fait, c'est Kylian Mbappé : champion du monde. Ne l'oublions pas ».