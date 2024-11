Paris FC : Le mea culpa après l’énorme coup de gueule

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Toujours leader de Ligue 2, le Paris FC a été accroché ce samedi par Annecy à domicile (0-0). Une rencontre suite à laquelle Maxime Lopez était plus remonté que jamais. En effet, au coup de sifflet final, le joueur parisien a poussé un gros coup de gueule concernant l’arbitrage. Une sortie remarquée pour Lopez, qui a par la suite tenu à revenir sur ses propos.

Cela fait 4, 4 matchs nuls de suite pour le Paris FC en Ligue 2. Le club parisien ne perd pas, mais il ne gagne pas pour autant. Ce samedi, c’est Annecy qui a réussi à accrocher le leader du championnat sur sa pelouse. Il y avait d’ailleurs de la frustration et surtout de la colère côté PFC. En effet, Maxime Lopez n’a pu retenir sa rage à propos de l’arbitrage.

« Je commence à en avoir un peu marre »

« Annecy, c’est une belle équipe, il n’y a rien à dire, ils sont venus avec leurs idées. Maintenant j’aimerais bien qu’on ouvre le dossier arbitral. Je commence à en avoir un peu marre. Tous les week-ends, en Ligue 1 et en Ligue 2, c’est la même chose. Ce soir j’aimerais bien qu’il (l’arbitre) m’explique comment il peut ne pas mettre rouge en première période. On ne mérite peut-être pas de gagner ce soir mais au bout d’un moment, on commence à en avoir plein le c** de se faire avoir par les arbitres. Pour moi il y a carton rouge en première période et il y a pénalty sur Alimami Gory ensuite et il nous met carton jaune. Les week-ends se suivent et se ressemblent avec tous les arbitres. Même les arbitres qui évoluent en Ligue 1 se font rétrograder en Ligue 2. On se demande pourquoi on ne met pas la VAR en Ligue 2 », a notamment pesté Maxime Lopez.

« La forme n’était peut-être pas la bonne mais le fond… »

Suite à sa grosse colère, le joueur du Paris FC a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Maxime Lopez a alors tenu faire son mea culpa, sur le fond mais pas sur la forme. « Pour revenir sur mes propos à chaud après le match au micro de BeIn. Et au vu des réactions, la forme n’était peut-être pas la bonne mais le fond, je continuerais de le penser et de me battre pour ça. Il faut aider les arbitres en Ligue 2 en ajoutant la VAR, il y a trop d’erreurs chaque week-end. Ça n’enlève rien à notre prestation cette après-midi », a posté Lopez sur X.