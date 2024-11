Il vit l’enfer au Paris FC et balance tout

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’une très bonne première saison avec le Stade de Reims en Ligue 1, Ilan Kebbal n’a ensuite pas pu continuer sur sa lancée. En effet, l’Algérien n’entrait visiblement plus dans les plans en Champagne et il n’a alors pas hésité à faire ses valises. Kebbal a ainsi été prêté au Paris FC où ça n’a pas vraiment été mieux. Le joueur âgé de 26 ans a raconté à quel point il avait vécu l’enfer sous les ordres de Thierry Laurey.

Ilan Kebbal s’éclate aujourd’hui au Paris FC, avec qui il a notamment été dans l’équipe type de la Ligue 2 la saison dernière. L’Algérien brille avec le club parisien, mais ça n’a clairement pas toujours été le cas pour lui. En effet, arrivé au PFC en 2022, d’abord dans le cadre d’un prêt en provenance du Stade de Reims, Kebbal a vécu des premiers mois très compliqués. Complètement snobé par Thierry Laurey, alors entraîneur du Paris FC, il a reconnu que « cette année c’était la plus dure » de sa carrière.

Mercato : Une star va atterrir au Paris FC et répond à la polémique ! https://t.co/qDzC28u3vM pic.twitter.com/HZ5BwfwoZc — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« C’était dur, cette année c’était la plus dure de ma carrière »

Pour l’émission Hors Jeu, Ilan Kebbal est revenu sur son calvaire vécu à son arrivée au Paris FC. Il a ainsi expliqué : « Je voulais jouer au foot, je n’ai pas de honte à me dire que je suis en Ligue 1 et de redescendre en Ligue 2. Je n’ai pas de problème. Au début, mon agent me parle de Ligue 2, je préfère aller en Ligue 2 que de rester à Reims et ne pas jouer. Du coup j’ai accepté de revenir en Ligue 2 au Paris FC. Au final, je n’ai pas joué la première saison. J’ai rejoué un peu à la fin et ça m’a sauvé de mon prêt. C’était dur, cette année c’était la plus dure de ma carrière ».

« Il ne voulait pas me faire jouer »

Ilan Kebbal a ensuite ajouté : « Quand je vais en prêt au Paris FC, je fais 4 matchs et ensuite, de octobre à mars, je n’ai plus joué un seul match. Je rentrais 2-3 minutes. J’étais avec Thierry Laurey, qui ne m’aimait pas. On ne va pas mentir. Si on pouvait mettre un U12 à ma place, on aurait mis un U12, il ne voulait pas me mettre. J’avais des a priori sur ce coach. J’ai pris ma voiture de Reims pour aller à Paris et parler avec le coach. Il parlait avec moi et me disait qu’il voulait changer, jouer au foot. Je signe, je fais 1, 2, 3 matchs et à partir du 4ème, je ne joue plus. Il ne voulait pas me faire jouer, on faisait jouer des latéraux à ma place ».