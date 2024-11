Un supporter du PSG lâche des millions pour racheter le Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est un projet très ambitieux qui est en train de naître à Paris. Et ce n’est pas au PSG. En effet, le PFC a été racheté par la famille Arnault qui débarque avec Red Bull comme actionnaire minoritaire. Deux grands clubs pourraient bientôt se côtoyer dans la capitale, et ironie du sort, Antoine Arnault, le nouveau patron du Paris FC, se proclame comme un grand fan du PSG.

Antoine Arnault annonce supporter le PSG

« Que les choses soient claires: moi je suis supporteur du PSG depuis que j'ai 12 ans. J'ai été abonné pendant de nombreuses années, aujourd'hui je suis très gentiment invité par Nasser que je connais bien et qui est un ami et j'ai énormément d'admiration et de respect pour ce qu'il a construit avec son actionnaire. Le PSG est un grand club que j'admire, et je n'aurai pas l'immodestie de me comparer ou d'essayer de créer une espèce de rivalité factice entre notre club aujourd'hui et le futur club que sera le Paris FC et le PSG actuel », promet-il au micro de RMC, avant de poursuivre.

« En revanche, je pense qu'il y a la place pour deux clubs à Paris, je pense qu'il y a la place pour construire deux histoires différentes, peut-être complémentaires. Nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer dans la lignée populaire du Paris FC, continuer à bien faire les choses. Et ce n'est pas parce qu'on fait certaines choses qu'elles sont forcément en opposition avec le PSG. D'ailleurs, je serai toujours supporteur du PSG tout en étant actionnaire du Paris FC. Sauf, je l'espère, quand on sera en Ligue 1 deux fois par an ou là, je serai plutôt pour le Paris FC (sourires) », ajoute Antoine Arnault.