Mercato : L'entraîneur de l'ASSE annonce des transferts

Actuellement 16e de Ligue 1 et donc provisoirement barragiste, l’ASSE compte sur le mercato pour renforcer son effectif dans l'optique de se maintenir en Ligue 1. Comme il l’a fait savoir ce jeudi en conférence de presse, Olivier Dall’Oglio attend des recrues cet hiver et espère au moins un joueur par ligne.

Après sa défaite dans le derby contre l’OL (1-0), un match important attend l’ASSE dans la course au maintien samedi à l’occasion de la réception de Montpellier. Dernier de Ligue 1, le MHSC n'a que trois points de retard sur les Verts, 16es, et qui comptent sur le mercato hivernal pour se renforcer.

« On commence à y réfléchir »

« On commence à y réfléchir. Il y aura certainement une lettre qui sera faite. Puis ce sera au Père Noël de réfléchir », a répondu Olivier Dall’Oglio en conférence de presse quand il a été interrogé sur le mercato hivernal. L’entraîneur de l’ASSE aimerait avoir au moins un nouveau joueur par ligne.

Dall’Oglio veut un joueur par ligne

« Sur quels postes ? Si on peut s’étoffer sur les trois lignes, ce sera bien. Il y a ce qu’on a envie de faire et ce qu’on pourra faire. C’est une lettre importante. On va s’appliquer et mettre un joli timbre. Je crois toujours au Père Noël. C’est important (sourire) », a ajouté Olivier Dall’Oglio, dans des propos relayés par Peuple Vert.