ASSE : Catastrophe pour une recrue, elle sort du silence

Recruté cet été, Ben Old a été coupé en plein élan. Le joueur néo-zélandais s'était blessé au genou gauche, en octobre dernier, juste avant la rencontre face au RC Lens. L'ailier droit manquera encore plusieurs semaines de compétition, mais il a affiché un large sourire au centre d'entraînement de l'ASSE.

A 22 ans, Ben Old a connu la première grosse blessure de sa carrière. Fraîchement arrivé à l’ASSE, l’ailier droit néo-zélandais a été gravement touché au genou gauche durant un entraînement. Victime d’une entorse au genou et est touché au ligament latéral interne ainsi qu’au ménisque, Ben Old manquera quatre à six mois de compétition.

Ben Old a fait son retour à Saint-Etienne

Encore loin d’un retour, Ben Old a rendu visite à ses coéquipiers au centre d’entraînement de l’ASSE. Malgré sa blessure, le jeune joueur a affiché un large sourire dans des images captées par le média du club. Old en a profité pour donner de ses nouvelles.

Ben Old sort du silence

« Je vais bien. Dans une semaine, je vais pouvoir enlever mon attelle. Ensuite, je retournerai en Nouvelle-Zélande pour un petit moment et je reviendrai. Aujourd’hui, je dois faire une session gainage pour l’équipe. Mais je vais devoir parler en français ! » a déclaré Ben Old dans une vidéo publiée sur X.