«Des conneries», le coup de gueule sur ce transfert à l’OM !

Ancien entraîneur de l’OM, Rudi Garcia s’est retrouvé au coeur des certaines accusations quand il était aux commandes du club phocéen. L’arrivée de Grégory Sertic, à qui on avait confié un gros salaire, lui avait notamment été reprochée car ils partageaient le même agent. Pointé du doigt, Garcia a alors souhaité répondre.

Aujourd’hui à la retraite, Grégory Sertic est notamment passé par les Girondins de Bordeaux, le RC Lens et l’OM au sein du championnat de France. C’est en janvier 2017 qu’il a quitté la Gironde pour la Canebière, Un transfert qui a fait beaucoup parler. En effet, à Marseille, Sertic s’est avéré être un flop… qui coûte cher. En effe, un gros salaire lui avait été accordé et ça a fait grincer des dents plus d’un fan. C’est alors que Rudi Garcia, entraîneur de l’OM à l’époque, a été ciblé par les critiques, se voyant accusé d’être à l’origine de l’arrivée de Grégory Sertic étant donné qu’ils partageaient le même agent.

« On s’est donné une éthique avec mes agents »

Quelques années plus tard, Rudi Garcia a répondu à ces accusations. Que s’est-il alors passé avec le transfert de Grégory Sertic ? Pour Carré, le désormais sélectionneur de la Belgique a expliqué : « On m’a accusé de prendre des joueurs, en l’occurence Sertic, avec un gros salaire car j’avais le même agent ? Ce sont des conneries. On s’est donné une éthique avec mes agents, c’est qu’on n’a jamais pris des joueurs qui étaient avec eux. Pour Greg Sertic, que je ne connaissais même pas moi comme joueur, mais il était capitaine de Bordeaux et en fin de contrat ».

« C’est fabriqué de toute pièce »

« Les dirigeants marseillais ont voulu accélérer les choses et l’ont pris en janvier. Mais moi je me serais bien passé, pas de prendre Sertic parce que c’est un homme de qualité, il était capitaine des Girondins et c’est un garçon qui avait vraiment des qualités, il n’est pas devenu titulaire chez nous car il y avait une concurrence avec des joueurs qui étaient meilleurs à son poste. Mais c’est le genre de truc qui nous a été reproché alors que c’est fabriqué de toute pièce. L’essentiel c’est de pouvoir se regarder dans une glace et ne pas tomber dans ce genre de dérive. Ça n’a jamais été le cas », a ajouté Rudi Garcia.