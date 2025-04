Rabiot - OM : Grande annonce sur son départ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le coup de gueule d’Adrien Rabiot après la défaite de son équipe face à Reims a fait beaucoup parler. Le milieu de terrain de l’OM n’avait pas hésité à s’en prendre à ses coéquipiers, alors que la dernière ligne droite du championnat a été entamée. Il faut dire que le joueur joue son avenir durant cette saison. Explications d’Eric di Méco.

Adrien Rabiot n’est pas venu à l’OM pour jouer une Ligue Europa. Et il l’a bien laissé entendre après la défaite du club phocéen face à Reims samedi (3-1). « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions » a-t-il confié au micro de beINSPORTS. Selon RMC Sport, ce message a aussi été répété dans le vestiaire.

La sortie de Rabiot fait parler

Pour Eric Di Méco, cette déclaration illustre la volonté de Rabiot de mener l’OM vers la Ligue des champions. « Des mecs investis dans le club, il y en a deux : Balerdi et Rongier. Tous les autres sont de passage. Et Rabiot, s’il parle comme ça, c’est qu’il craque. Il a joué à Paris et à la Juve. Lui prend du plaisir cette année. J’ai vraiment l’impression qu’il a envie que l’OM aille en Ligue des champions pour rester » a confié l’ancien joueur marseillais.

Un départ en fin de saison, si...

Pour l’heure, l’OM pointe à la troisième place, juste derrière l’AS Monaco. Les prochaines semaines seront donc décisives, également pour l’avenir de Rabiot. Une absence du club phocéen à la prochaine Ligue des champions pourrait le pousse à signer ailleurs. Eric Di Méco en est convaincu. « Mais il sait très bien que si le club ne va pas en Ligue des champions, il va partir. Il dit juste: "Les gars. Moi, la Ligue des champions la saison prochaine, je vais la faire. On a une chance incroyable de pouvoir la jouer ici et vous ne faites pas l’effort !" Tu peux dire ça sans avoir fait un bon match. Sauf que dans l’état d’esprit, il est là » a-t-il lâché sur le plateau du Super Moscato Show.