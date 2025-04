Adrien Rabiot : L’ultimatum est lancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cœur de l’actualité depuis les banderoles insultantes déployées par les ultras du PSG le 16 mars dernier pendant le Classique face à l’OM (3-1), Adrien Rabiot pourrait également faire parler de lui à l’issue de la saison en cas de non qualification de l’Olympique de Marseille à la prochaine campagne de Ligue des champions. C’est le point de vue d’Eric Di Meco.

Il a signé à l’OM en tant qu’agent libre. A la mi-septembre, après avoir été tout l’été sans club depuis la fin de son ancien contrat à la Juventus le 30 juin 2024, Adrien Rabiot s’engageait en faveur de l’Olympique de Marseille jusqu’au terme de la saison 2025/2026. Cependant, et alors que le comité directeur du club marseillais a fait en sorte de bâtir une équipe afin de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de retrouver la Ligue des champions, la dynamique actuelle met en péril la seconde partie de cet objectif.

«Rabiot, s’il parle comme ça, c’est qu’il craque»

Quatre défaites en cinq matchs pour l’Olympique de Marseille. De quoi voir l’AS Monaco passer devant l’institution marseillaise, désormais 3ème au classement, avec l’OGC Nice, le LOSC, Strasbourg et l’OL qui poussent derrière. Une non participation de l’OM à la Ligue des champions pourrait mettre un terme à l’aventure marseillaise de l’international français selon Eric Di Meco. « Des mecs investis dans le club, il y en a deux : Balerdi et Rongier. Tous les autres sont de passage. Et Rabiot, s’il parle comme ça, c’est qu’il craque. Il a joué à Paris et à la Juve. Lui prend du plaisir cette année. J’ai vraiment l’impression qu’il a envie que l’OM aille en Ligue des champions pour rester ».

«Si le club ne va pas en Ligue des champions, il va partir»

« Mais il sait très bien que si le club ne va pas en Ligue des champions, il va partir. Il dit juste: « Les gars. Moi, la Ligue des champions la saison prochaine, je vais la faire. On a une chance incroyable de pouvoir la jouer ici et vous ne faites pas l’effort ! » Tu peux dire ça sans avoir fait un bon match. Sauf que dans l’état d’esprit, il est là ». a conclu l’ancien joueur de l’OM sur les ondes de RMC cette semaine.