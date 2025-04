«Je fume de la beuh ?», la demande insolite au PSG !

Pierrick Levallet

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Doté de moyens financiers colossaux, le Qatar a immédiatement fait venir de grands noms dans la capitale. Le PSG a notamment recruté Zlatan Ibrahimovic lors de l’été 2012. Dans la foulée de son arrivée, le géant suédois a rejoint le groupe de Carlo Ancelotti pour prendre part à la pré-saison aux Etats-Unis. Et à peine arrivé, l’ancien de l’AC Milan s’est permis de poser une question totalement inattendue à Zoumana Camara.

«Pour lui, je fumais...»

« C’est marrant parce que Zlatan nous rejoint aux Etats-Unis. La première fois qu’il parle avec moi, il me regarde, il me dit : ‘Tu fumes toi ?’. Je lui dis : ‘C’est-à-dire je fume ?’. Il dit : ‘Tu fumes de la weed ?’. Moi je fume de la beuh ? Il me dit : ‘Tu es trop calme, tu es trop cool, tu fumes quelque chose toi’. Pour lui, je fumais parce que j’avais une attitude de quelqu’un de très posé, très calme. Il me regarde, il rigole et on continue » a ainsi raconté l’ex-défenseur du PSG à Kampo.

Ibrahimovic a régalé le PSG

Arrivé au PSG en 2007 et ayant pris sa retraite en 2015, Zoumana Camara a ainsi eu la chance de passer quelques temps dans le même vestiaire que Zlatan Ibrahimovic. Ces années lui ont notamment offert quelques anecdotes sur la star suédoise. Cette dernière, de son côté, a marqué l’histoire du PSG et de la Ligue 1 avant de poursuivre sa carrière à Manchester United en 2016. Désormais retraité, Zlatan Ibrahimovic officie en tant que dirigeant à l’AC Milan.