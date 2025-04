Pierre Ménès fracasse un crack du PSG !

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du PSG, Warren Zaïre-Emery a tapé dans l'œil de Didier Deschamps. A tel point que le sélectionneur de l'équipe de France convoque le crack de 19 ans à chaque fois qu'il est apte à jouer. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, Warren Zaïre-Emery « ne sert à rien ».

Etincelant sous les couleurs du PSG la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a séduit Didier Deschamps. A tel point que le sélectionneur de l'équipe de France lui a offert sa toute première sélection le 18 novembre 2023. Et depuis sa première avec les Bleus, Warren Zaïre-Emery n'a manqué aucun rassemblement lorsqu'il était apte à jouer.

Pierre Ménès tacle Zaïre-Emery

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s'est totalement lâché sur Warren Zaïre-Emery. A en croire le journaliste français, la pépite de 19 ans n'a rien à faire en équipe de France.

« Moi je me mets à la place de Rayan : ça fait quand même plusieurs trains de l’équipe de France qui passent devant lui. Aujourd’hui, le fait qu’il soit appelé en sélection, ça me semble évident. C’est un talent inné, quelqu’un d’incroyablement doué et qui a une qualité de passe qu’on ne voit pas chez les autres joueurs, supérieure à Olise et Doué qui ont d’autres qualités que Cherki n’a peut-être pas. Plutôt que d’aller sélectionner des joueurs qui ne servent à rien comme Guendouzi ou Zaïre-Emery, je pense que Cherki pourrait très bien intégrer la sélection. A force de ne pas l’appeler, il va finir par choisir l’Algérie, c’est tout à fait normal », a pesté Pierre Ménès via Face à Pierrot. Reste à savoir si Didier Deschamps snobera Warren Zaïre-Emery pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Pour rappel, les Bleus sont opposés à l'Espagne le 5 juin à la Mercedes-Benz Arena de Munich.