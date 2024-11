Mercato - FC Nantes : Kombouaré viré ? Une date est fixée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

14ème de Ligue 1 avant la 12ème journée de championnat, le FC Nantes est loin de réaliser la meilleure saison jusqu’à présent. Une situation qui a jeté un froid sur l’avenir d’Antoine Kombouaré. Pour le moment, l’entraîneur des Canaris est toujours en poste, mais il pourrait ne pas le rester longtemps. Une date importante aurait été fixée.

Après avoir entraîné une première fois le FC Nantes, Antoine Kombouaré avait été rappelé par Waldemar Kita pour s’asseoir sur le banc des Canaris. Le Kanak est donc à nouveau aux commandes du club nantais, mais depuis le début de la saison, c’est compliqué. Le FC Nantes est actuellement 14ème de Ligue 1 et Kombouaré est de plus en plus critiqué. Des questions se posent sur son avenir, mais pour le moment, Kita lui maintient sa confiance.

Rendez-vous pendant la trêve hivernale

Jusqu’à quand Antoine Kombouaré va-t-il rester entraîneur du FC Nantes ? Sur X, le journaliste Emmanuel Merceron a fait un point sur l’entraîneur des Canaris, assurant dans un premier temps : « En interne, on espère qu’Antoine Kombouaré est encore l'homme de la situation ». Il a par la suite été précisé à propos de Kombouaré : « Le bilan est prévu pour être fait après Brest pour voir si on continue avec lui ». Rendez-vous donc après la rencontre face à Brest le 15 décembre, pendant la trêve hivernale, pour être fixé concernant l’entraîneur du FC Nantes.

Le FC Nantes reçoit déjà des CV pour remplacer Kombouaré

Antoine Kombouaré reste pour le moment donc l’entraîneur du FC Nantes. Mais voilà que cela n’empêcherait pas certains techniciens d’envoyer leur CV pour prendre sa place. En effet, à l’occasion du podcast Sans Contrôle, il a été révélé qu’au moins 4 techniciens avaient envoyé leur CV à Waldemar Kita pour se positionner en vue de la succession de Kombouaré. Rendez-vous maintenant d’ici quelques semaines pour voir comment ça évoluera sur le banc des Canaris.