La star du Paris FC pousse un gros coup de gueule !

Jean de Teyssière

Lors de la 14ème journée de Ligue 2, le Paris FC accueillait le FC Annecy. Au terme d’un triste match nul et vierge (0-0), Maxime Lopez a poussé un gros coup de gueule au sujet de l’arbitre de la rencontre, Ruddy Buquet. Selon lui, un penalty a été oublié tout comme un carton rouge. Des propos rares qui devraient certainement être suivis de sanctions…

Avant de pleinement commencer leur nouvelle ère avec le rachat par la famille Arnault et Red Bull, le Paris FC doit d’abord réussir à se tirer du pétrin de la Ligue 2. Leader avant le match de Lorient ce samedi soir, le Paris FC est en bonne position mais vient d’enchaîner un cinquième match sans victoire.

Vente Paris FC : La mèche est vendue pour les prochaines folies de Red Bull https://t.co/WKnAowYtWz pic.twitter.com/PyW5J1IEBv — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

«On commence à en avoir plein le c**»

Après la rencontre face à Annecy, Maxime Lopez, l’ancien joueur de l’OM recruté en provenance de Sassuolo a tenu des propos critiques à l’égard de l’arbitrage au micro de BeIN Sport : « Annecy, c’est une belle équipe, il n’y a rien à dire, ils sont venus avec leurs idées. Maintenant j’aimerais bien qu’on ouvre le dossier arbitral. Je commence à en avoir un peu marre. Tous les week-ends, en Ligue 1 et en Ligue 2, c’est la même chose. Ce soir j’aimerais bien qu’il (l’arbitre) m’explique comment il peut ne pas mettre rouge en première période. On ne mérite peut-être pas de gagner ce soir mais au bout d’un moment, on commence à en avoir plein le c** de se faire avoir par les arbitres. Pour moi il y a carton rouge en première période et il y a pénalty sur Alimami Gory ensuite et il nous met carton jaune. »

«Il faut arrêter de nous prendre pour des cons»

« Les week-ends se suivent et se ressemblent avec tous les arbitres. Même les arbitres qui évoluent en Ligue 1 se font rétrograder en Ligue 2. On se demande pourquoi on ne met pas la VAR en Ligue 2. En Serie A ça fait 10 ans qu’elle est là (huit en réalité). Il y a la VAR en Allemagne, c’est pareil de partout. Pourquoi on ne le met pas en Ligue 2 ? C’est le championnat le plus délaissé du monde, poursuit-il. Maintenant je ne pleure pas là-dessus, Annecy a fait un bon match, il n’y a rien à dire mais après, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Nous aussi on a nos objectifs, on est ambitieux, mais là ça fait trop. »