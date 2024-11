PSG - Real Madrid : Bataille à 70M€ après le transfert de Mbappé !

Alexis Brunet

Le Real Madrid et le PSG sont loin d’être les meilleurs amis du monde. Les relations entre les deux clubs se sont encore plus refroidies dernièrement avec l’arrivée de Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca. Mais cela pourrait être pire encore prochainement. En effet, les deux ennemis seraient en concurrence pour le recrutement d’Ademola Lookman, qui pourrait quitter l’Atalanta Bergame contre un chèque de 70M€.

Pendant de nombreuses années, le Real Madrid a tenté d’arracher Kylian Mbappé au PSG. Le club français a toujours réussi à contrer les plans de son rival espagnol, mais finalement la Casa Blanca a obtenu gain de cause l’été dernier. En effet, le champion du monde a fini par débarquer chez les Madrilènes, et qui plus est libre de tout contrat, ce qui a forcément agacé l’état-major parisien.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le Real Madrid et le PSG se disputent Lookman

Mais les mauvaises relations entre le Real Madrid et le PSG vont sans doute continuer à empirer prochainement. En effet, selon les informations de Caught Offside, les deux clubs pisteraient le même joueur, à savoir Ademola Lookman. En plus des Madrilènes et des Parisiens, Manchester United aurait également le nom du Nigérian en tête pour renforcer son attaque l’été prochain.

L’Atalanta Bergame demande 70M€ pour Lookman

Toujours selon Caught Offside, on connaîtrait déjà le prix que pourrait demander l’Atalanta Bergame en cas de départ d’Ademola Lookman l’été prochain. La formation de Serie A exigerait un chèque de 70M€ pour laisser filer son buteur. Le PSG, le Real Madrid et Manchester United sont donc prévenus.