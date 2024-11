Mercato : Le PSG berné par son propre joueur, une accusation tombe

Alexis Brunet

Désiré Doué serait déjà frustré au PSG. En effet, le milieu offensif ne dispose pas du même temps de jeu qu’il avait à Rennes, et cela commencerait à l’agacer. Selon certaines sources, le Français envisagerait même de quitter le club de la capitale l’été prochain si sa situation ne s’améliore pas. Toutefois, cela pourrait être plutôt un stratagème pour mettre la pression sur ses dirigeants, et ainsi obtenir plus de minutes de jeu.

Après la perte de Kylian Mbappé l’été dernier, les supporters du PSG imaginaient qu’un grand nom allait débarquer dans la capitale pour remplacer le Français. De nombreux grands joueurs ont été pistés, mais finalement aucun d’entre eux n’a rejoint le champion de France. Les dirigeants parisiens ont préféré miser sur un espoir, puisqu’ils ont recruté Désiré Doué (19 ans), arrivé en provenance du Stade Rennais pour environ 50M€.

Doué réfléchirait déjà à un départ du PSG

Alors qu’il était titulaire au Stade Rennais, Désiré Doué a plus de mal à s’imposer au PSG, et son temps de jeu n’est pas très conséquent. D’après les informations du média Anfield Watch, le milieu offensif serait mécontent de son nombre de minutes de jeu, et il penserait déjà à quitter le champion de France l’été prochain. Liverpool, qui est intéressé par le joueur de 19 ans, pourrait alors tenter sa chance.

« Il s'agit probablement d'un stratagème pour essayer de le faire jouer plus régulièrement »

Toutefois, les envies d’ailleurs de Désiré Doué ne seraient peut-être pas sérieuses. Selon le journaliste de Football Transfers Robin Bairner, cela serait peut-être un stratagème de la part du milieu offensif pour mettre la pression sur les dirigeants du PSG, et ainsi obtenir plus de temps de jeu. « Bien que les médias fassent état du mécontentement de Doué concernant son manque de temps de jeu, il s'agit probablement d'un stratagème pour essayer de le faire jouer plus régulièrement sur le terrain, plutôt que d'une tentative sérieuse de quitter le club après seulement trois mois. Si l'inquiétude et les spéculations médiatiques se poursuivent jusqu'à l'été, il n'est pas impossible que le PSG vende, mais il est probable que ce soit plutôt en fonction du joueur. »