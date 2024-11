Coup de tonnerre pour la prochaine signature du PSG ?

Arnaud De Kanel

Actuellement conseiller football au PSG, Luis Campos suscite l’intérêt d'Arsenal. Selon plusieurs sources, le projet d’attirer cet expert reconnu du recrutement et de la gestion sportive serait déjà en marche. Arsenal, sous la houlette de Mikel Arteta, envisagerait avec sérieux cette option pour consolider ses ambitions. Dans le même temps, le PSG tente de le prolonger.

Intertitre 1

Recruté à l’été 2022 pour renforcer la stratégie sportive du PSG, Luis Campos avait été présenté comme l’une des pierres angulaires du projet porté par Nasser Al-Khelaïfi. Engagé comme conseiller football, le Portugais avait paraphé un contrat de trois ans, s’étendant jusqu’au 30 juin 2025. Mais, à peine plus d’un an après son arrivée dans la capitale, des rumeurs persistantes laissent entrevoir un départ anticipé de celui qui devait redéfinir l’ADN sportif du club. Si ces spéculations se confirment, le PSG pourrait être contraint de repenser sa direction sportive plus tôt que prévu, un scénario qui interroge sur la stabilité d’un projet en quête de résultats concrets.

Arsenal veut Campos

Selon les sources concordantes de TBR Football et Football Transfers, Arsenal aurait jeté son dévolu sur Luis Campos pour renforcer sa direction sportive. Après avoir brillé en Ligue des Champions avec une victoire convaincante face au PSG (2-0) lors de la deuxième journée, les Gunners ambitionnent un nouveau changement stratégique en coulisses. Le club londonien songerait à confier les rênes de sa cellule sportive au Portugais, reconnu pour son flair et sa capacité à bâtir des équipes compétitives. Cette éventualité fait suite à la démission récente d’Edu, le directeur sportif brésilien, qui a quitté son poste au début du mois de novembre. L’arrivée de Campos, si elle se concrétise, marquerait une nouvelle ère pour les Gunners, toujours en quête d’excellence sur la scène européenne.

Campos aura le choix entre Arsenal et le PSG

Selon des informations relayées par Football Transfers, Arsenal aurait déjà entamé des démarches pour attirer Luis Campos dans ses rangs. Le club londonien serait entré en contact avec le stratège portugais, actuellement conseiller football au PSG. Une approche audacieuse qui soulève une question centrale : Campos est-il prêt à tourner la page parisienne pour relever un nouveau défi à Londres ? Le dossier s’annonce délicat, mais les Gunners semblent déterminés à enrichir leur structure sportive en misant sur l’expertise de celui qui a marqué de son empreinte plusieurs projets ambitieux en Europe. Le PSG, qui pensait avoir le champ libre pour le prolonger, n'est pas à l'abri de se faire doubler.