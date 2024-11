Transfert - PSG : Cette recrue va réclamer son départ à cause de Luis Enrique ?

Alexis Brunet

L’été dernier, Désiré Doué faisait partie des quatre joueurs qui ont rejoint le PSG. Si certains se débrouillent bien comme Willian Pacho ou bien João Neves, c’est plus compliqué pour le crack français. Luis Enrique ne le titularise que peu souvent et, si cela continue, l’ancien Rennais pourrait envisager un départ de Paris l’été prochain.

Vendredi soir face à Toulouse, Luis Enrique a fait tourner son effectif. Le coach du PSG s’est servi de cette rencontre de Ligue 1 pour reposer certains cadres avant le déplacement à Munich en Ligue des champions mardi soir. C’était donc l’occasion de voir Désiré Doué titulaire au milieu de terrain.

Doué n’a pas brillé

Pas souvent titulaire au PSG, Désiré Doué avait l'occasion de faire ses preuves et de se montrer à son avantage devant Luis Enrique. Titularisé au milieu de terrain, l’ancien Rennais n’a malheureusement pas du tout brillé. Une prestation qui ne plaide pas en sa faveur dans sa quête de temps de jeu.

Doué pourrait envisager un départ du PSG cet été

Alors qu’à Rennes Désiré Doué enchaînait les titularisations, c’est donc plus compliqué pour lui au PSG. Le milieu offensif n’a que peu de temps de jeu et, selon les informations du média Anfield Watch et du journaliste de Football Transfers Robin Bairner, cela pourrait le conduire à envisager un départ de Paris l’été prochain. En résumé, soit Luis Enrique accorde plus de temps de jeu au Français et son avenir s'inscrit dans la capitale, soit il continue à cirer le banc et un départ dès l’été prochain dans un autre club européen ne sera alors pas à exclure. Reste à voir quelle décision prendra Luis Enrique, lui qui avait insisté pour que Luis Campos lui offre l’ancien Rennais, et qui avait donc poussé le conseiller football parisien à débourser 50M€ environ pour lui faire quitter la Bretagne.